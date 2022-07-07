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ألمانيا تعلن رفضها لتوريد مدرعات فوكس لأوكرانيا
ألمانيا تعلن رفضها لتوريد مدرعات فوكس لأوكرانيا
7 يوليو 2022 13:08

 أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستيانه لامبرشت، اليوم الخميس، رفضها لتوريد مدرعات من طراز فوكس لأوكرانيا.
وقالت لامبرشت، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «ندعم أوكرانيا بكل شيء ممكن. ولكن يجب أن نضمن القدرة الدفاعية لألمانيا»، وجاء بذلك رد فعل الوزيرة الألمانية على مطالبات من الاتحاد المسيحي في هذا الشأن.
وتابعت وزيرة الدفاع أنه لهذا السبب يعد أمراً غير مسؤول أن يكون هناك رغبة في أخذ كل شيء من الجيش الألماني، لاسيما في مثل هذه الأوقات، وأن يتم السعي خلال ذلك لتجاهل التوصية العسكرية للمفتش العام للجيش الألماني.
يذكر أن إبرهارد تسورن، المفتش العام للجيش الألماني صرح بأنه لا يرى مجالاً لتوفير مدرعات لأوكرانيا.
وتعتزم الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، اليوم الخميس، طلب توريد قصير المدى لـ 200 مدرعة لأوكرانيا.
وجاء في طلب الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي: «من المهم بالنسبة للجيش الألماني أن يتم الإرسال السريع لمعدات موثوقة يمكن استخدامها في الخطوط الأمامية على الفور. وتوجد مثل هذه المعدات في مخزون الجيش الألماني.... إنها مدرعات فوكس».

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
أوكرانيا
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