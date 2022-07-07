الصحة العالمية تسجل وفيات وإصابات جديدة بجدري القردة

سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جدري القردة منذ صدور تقريرها الأخير يوم 27 يونيو، ليصل إجمالي الوفيات إلى ثلاثة منذ بداية العام، وقالت إن المرض انتشر في مناطق جديدة. وذكرت المنظمة أن حالات الإصابة زادت بنسبة 77 بالمئة منذ صدور التقرير السابق إلى 6027 إصابة، أغلبها في أوروبا. لكن التقرير أظهر أن الوفيات الثلاث وقعت في أفريقيا. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة ستعقد اجتماعا للجنة التي ستقدم المشورة بشأن إعلان المرض حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى حالة تأهب بالمنظمة، خلال الأسبوع الذي يبدأ يوم 18 يوليو أو في وقت أقرب. وأكد متحدث باسم المنظمة دون الخوض في تفاصيل أن جيبريسوس سيجتمع اليوم الخميس مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث. وتظهر البيانات أن إسبانيا سجلت 802 إصابة حتى الآن.





المصدر: رويترز