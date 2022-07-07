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وزيرة التربية البريطانية الجديدة تعلن استقالتها
وزيرة التربية البريطانية الجديدة تعلن استقالتها
7 يوليو 2022 12:57

أعلنت وزيرة التربية البريطانية الجديدة ميشيل دونيلان استقالتها من حكومة بوريس جونسون الخميس، بعد يومين على تعيينها. 

وكتبت دونيلان في رسالة إلى بوريس جونسون "وضعتنا في موقف مستحيل". وقبل دقائق قليلة دعا وزير المالية ناظم زهاوي من دون أن يستقيل، رئيس الوزراء إلى "الرحيل الآن".

المصدر: وكالات
لندن
بريطانيا
بوريس جونسون
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