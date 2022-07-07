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عواصف ممطرة تجتاح الصين
منطقة لوهو في شنتشن بمقاطعة جوانجدونج بالصين
7 يوليو 2022 11:25

هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق الصين اليوم الخميس، متسببة في فيضانات حاصرت الحافلات وأغرقت الطرق وعرقلت الحركة في المدن، مع توقع المزيد من العواصف في الأيام المقبلة.

وفي شينيانغ عاصمة إقليم لياونينغ استيقظ السكان على رسالة نصية على هواتفهم المحمولة تخطرهم بإرجاء الذهاب إلى العمل وإلغاء أي أنشطة غير أساسية بسبب "الطقس السيء".

وذكر التلفزيون الرسمي أن رجال الإنقاذ اضطروا لنقل خمسة طلبة وسائق حافلتهم المدرسية بقوارب مطاطية بعدما غمرت المياه الحافلة.

وعلى مدى الشهر الماضي واجهت الصين موجة من الطقس السيء شملت موجات حر وفيضانات قياسية، وأرجع خبراء الطقس السبب إلى تغير المناخ.
وأصدر إقليما جيلين ولياونينغ في شمال البلاد تحذيرات من الفيضانات.

وعلى مدى الاثنتي عشرة ساعة المقبلة من المتوقع أن تغرق الأنهار التي فاضت على ضفتيها المناطق الزراعية والحضرية في مدينتي تشانغتشون وسيبينغ.

ومن المتوقع أن يشهد لياونينغ وجيلين المزيد من الأمطار الغزيرة في اليومين المقبلين قيل أن يبدأ انحسار الأمطار.

المصدر: وكالات
الأمطار
الصين
فيضانات
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