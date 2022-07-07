روسيا تحضر اجتماعاً لمجموعة العشرين

سافر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين. ويستمر اجتماع مجموعة العشرين حتى يوم غد الجمعة في إندونيسيا. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة اليوم الخميس في منطقة نوسا دوا في بالي، حيث تعقد القمة، مع وصول دبلوماسيين أجانب إلى الجزيرة الاستوائية لحضور الاجتماع. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن لافروف وصل إلى بالي ويخطط للقاء بعض نظرائه في مجموعة العشرين على هامش القمة. ويضم جدول أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين مناقشة الطاقة والأمن الغذائي. وتقول روسيا إنها مستعدة لتسهيل تصدير الحبوب دون عوائق.





المصدر: وكالات