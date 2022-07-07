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أوكرانيا تدعو المدنيين في دونيتسك إلى الفرار
أوكرانيا تدعو المدنيين في دونيتسك إلى الفرار
7 يوليو 2022 09:52

حث مسؤول أوكراني المدنيين في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا على الفرار، الأربعاء، في الوقت الذي قصفت فيه القوات الروسية المنطقة.

وقال الحاكم بافلو كيريلينكو على تليجرام: "لقد حولت روسيا منطقة دونيتسك بأكملها إلى نقطة ساخنة خطيرة للمدنيين أيضا"، مضيفا: "أدعو الجميع إلى الإخلاء .. الإخلاء ينقذ الأرواح".

وفي سلوفيانسك التي يقال إنها من بين الأهداف الرئيسية لموسكو في دونيستسك ، قال رئيس البلدية فاديم لياخ إن الحافلات والقطارات جاهزة لنقل المدنيين إلى غرب البلاد. وأضاف: "لا تخاطروا .. احزموا أمتعتكم".
وتحول تركيز القتال إلى منطقة دونيتسك في دونباس بعد انسحاب الجيش الأوكراني إلى حد كبير من لوهانسك المجاورة حيث سيطرت القوات الروسية على مدينة ليسيتشانسك الرئيسية يوم الأحد.

وفي وقت سابق الأربعاء، ذكر الجيش الأوكراني أنه صد هجمات روسية بالقرب من ليسيتشانسك و"ألحق خسائر كبيرة بروسيا".
ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.

المصدر: وكالات
دونيتسك
روسيا
أوكرانيا
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