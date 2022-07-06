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جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
7 يوليو 2022 01:55

 جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة 
أعلنت الحكومة البريطانية أنّ رئيس الوزراء بوريس جونسون أقال، الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات مايكل غوف الذي أفادت وسائل إعلام محلية أنّه دعا في وقت سابق رئيس الوزراء إلى الاستقالة.
وقال جيمس دادريدج مستشار رئيس الوزراء لشبكة "سكاي نيوز" إنّ جونسون "أقال مايكل غوف"، مشدّداً على أنّ رئيس الحكومة لن يستقيل و"سيقاتل" للبقاء في السلطة.
رفض جونسون الاستقالة من منصبه رغم دعوات وزراء في حكومته له للتنحي، على ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء.
التقى وفد وزاري جونسون في أعقاب عشرات الاستقالات من حكومته.
وتعهد جونسون بالبقاء والتركيز على "قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد".

المصدر: وكالات
مايكل جوف
مايكل غوف
إقالة
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