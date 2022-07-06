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الاتحاد الأوروبي يناقش خطط احتياطي الطاقة
منشأة لتخزين الغاز الطبيعي
7 يوليو 2022 01:38

تعتزم دول الاتحاد الأوروبي مناقشة تحسين خطط احتياطيات الطاقة في الشتاء في اجتماع طارئ في 26 يوليو الجاري وسط تنامي المخاوف من قطع روسيا لإمدادات الغاز عن التكتل، وفقا لتقرير صحفي.
وذكر دبلوماسيان في الاتحاد الأوروبي، طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، أن المحادثات من المرجح أن تركز على طلب المفوضية الأوروبية بتنسيق الجهود لتقليل الطلب على الغاز وتعزيز احتياطيات الطاقة والاستعداد بصورة أفضل لتوقف كامل للشحنات القادمة من روسيا.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية النقاب عن خططها في20 يوليو.
يشار إلى أن أكبر تحد بالنسبة للاتحاد الأوروبي في الشتاء المقبل هو ضمان توافر احتياطيات كافية من الغاز لمستوى ذروة الطلب على التدفئة والكهرباء.

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
الغاز
الطاقة
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