ضيوف الرحمن يستعدون لأداء ركن الحج الأعظم

الرياض (الاتحاد)

ينتقل مليون حاج اليوم الخميس، إلى مشعر منى، على بعد نحو 5 كيلومترات من المسجد الحرام، استعداداً لتأدية ركن الحج الأكبر بالصعود إلى جبل عرفات غداً الجمعة.

وأدى مئات الآلاف من الحجاج، أمس، «طواف القدوم» حول الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. وتابعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين استقبال المصلين خلال موسم الحج هذا العام داخل المسجد الحرام وتفويجهم إلى المصليات المخصصة لهم، إضافة لإدارة حركتهم والحرص على تهيئة جميع الخدمات ومتابعة دخولهم للحرم المكي وخروجهم بكل يسر وسهولة.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون التفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة الحجيلي بأن عدد المصليات التي يتم التوجيه إليها هي 36 مصلى تشمل 4 مصليات بالدور الأرضي، و9 بالدور الأول، و6 مصليات في التوسعة بالدور الأول و4 مصليات بالتوسعة في الدور الأرضي.

وأشار إلى أن الإدارة تحرص على عدم وجود تكدس وتجمع بالمصليات وتوجيه ضيوف الرحمن إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات، مبيناً أنه تم دعم الإدارة بالكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية.

بدورها، أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، تزويد مساجد منطقة المشاعر المقدسة بنصف بمليون نسخة من المصاحف الشريفة، وترجمة كلمات القرآن الكريم بلغات عالمية، وذلك في إطار الجهود التي تقدمها الوزارة في سبيل راحة الحجاج، وتوفير كل ما يحتاجون إليه لأداء فريضتهم بكل يسر وسهولة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الكمية من المصاحف جرى توفيرها حسب الاحتياج في كل من مسجد نمرة بعرفات، ومسجد المشعر الحرام بمزدلفة، ومسجد الخيف بمشعر منى، ومساجد الحل والواقعة في طريق الحجاج بالمنطقة المركزية.

كما وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إطار حملتها للترحيب واستقبال الحجاج، أكثر من 20 ألف هدية. وأفاد مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة هيّأت ثلاثة مواقع مختلفة يبن توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله للترحيب وتقديم الهدايا التذكارية وسجادات الصلاة، وعبوات ماء زمزم ومعقمات اليد، وكذلك وجبات غذائية وكتيبات توعية وإرشادية وحقائب محمولة للاستفادة منها في أداء فريضة الحج. ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 250 مروحة رذاذ، لتلطيف أجواء المسجد الحرام وساحاته خدمة لضيوف الرحمن.

وتقوم هذه المراوح بتلطيف الهواء في ساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك باستخدام تكنولوجيا «تبريد الهواء بالرذاذ»، من خلال امتصاص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي، لخفض درجة حرارته.

وتستخدم مراوح الرذاذ وأعمدة الضباب المائي، لتلطيف الهواء في الأماكن المفتوحة بالهواء الطلق.



«بعثة دبي» تقدم ندوات وعظية

واصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تقديم برامجها الدينية والتثقيفية لحجاج بيت الله الحرام. وأشار مروان الشحي المستشار القانوني ومدير إدارة الشؤون القانونية رئيس بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى أن البعثة تقدم الدروس والمحاضرات الوعظية للحجاج، وذلك في إطار حرص البعثة على زيادة الوعي بمناسك الحج وتهيئة الحجاج لأداء الفريضة. وتتناول المحاضرات شرح مناسك الحج وفضائل الحج والعشر الأولى من شهر ذي الحجة وفضل صيام يوم عرفه وأهميته والاجتهاد فيه والوقوف بعرفة، وأنه ركن الحج الأعظم، وكيفية أداء النسك في كل من منى ومزدلفة وعرفة ورمي الجمرات والطواف وشعائر الحج.



«الوعظ» يستعرض تجهيزاته لخدمة الحجاج

استعرض فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية بمكتب شؤون الحجاج مع وعاظ الحملات الإماراتية برامجه وخدماته خلال موسم الحج بهدف الاستعداد لخدمة حجاج الوطن.

‏وتطرق الفريق إلى أهم البرامج الوعظية خلال موسم الحج، والأمور التي يجب اتباعها في المشاعر.

ويقوم فريق الوعظ والاستفسارات الشرعية بدور كبير يسهم من خلاله في ضمان وصول التوعية الدينية وفق أعلى معايير التوعية إلى جميع حجاج الدولة من خلال نخبة من الوعاظ والمفتين بما يضمن أداء الحجاج لمناسكهم.

وأرسل الفريق رسائل نصية لحجاج الدولة قبل قدومهم لتهيئتهم وتثقيفهم بخطوات أداء النسك خلال الحج، بالإضافة إلى تفعيل 5 خطوط ساخنة للإجابة عن استفسارات حجاج الدولة على مدار 24 ساعة.