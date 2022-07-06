الجيش العراقي يقتل عنصرين من داعش

أفاد بيان عسكري عراقي، الأربعاء، أن عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي قتلا في عملية للجيش العراقي في محافظة نينوى شمال العاصمة بغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية أن قوات في قيادة عمليات نينوى، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة "تمكنت من قتل اثنين من عناصر داعش في جبل كراو في ناحية سركران في قضاء مخمور".

وأوضح البيان أن هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية المهمة ضمن قاطع المسؤولية بمهنية عالية من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصرها في مختلف المناطق.

المصدر: د ب أ