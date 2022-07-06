مقتل جندي في عملية عسكرية غرب الجزائر

الجزائر (وكالات)

قُتل جندي جزائري خلال عملية عسكرية لمواجهة الإرهاب بولاية «عين الدفلى» بغرب البلاد، بحسب ما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في تغريدة أمس. وكتب الرئيس الجزائري «تعازيّ الخالصة لعائلة الشهيد العريف المتعاقد سلاوي سمير، ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، عقب استشهاده متصديا لأيادي الغدر الإرهابية، بميدان الشرف بولاية عين الدفلى، ليلتحق بالشهداء الأبرار، في أيام الوفاء لشهدائنا».

ولم ترد أي معلومات حول العملية العسكرية الجارية في «عين الدفلى» الواقعة على بعد 150 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة، والتي سبق أن قتل فيها جنديان قبل نحو سنة، خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

ومنذ بداية السنة، قتل الجيش الجزائري 10 إرهابيين وعثر على ثلاث جثث وأوقف 7 آخرون في عمليات مختلفة واستسلم ثلاثة للسلطات العسكرية، كما ضبط 323 قطعة سلاح، حسب حصيلة نشرتها وزارة الدفاع أمس.

وتأتي هذه العملية، بعد يوم واحد من الاستعراض العسكري للجيش الجزائري بالواجهة البحرية للعاصمة الجزائرية في ذكرى ستينية الاستقلال

واسترجاع السيادة الوطنية.