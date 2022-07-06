رئيس الإتحاد الأفريقي يشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

أشاد الرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، رئيس الاتحاد الأفريقي بجهود مجلس حكماء المسلمين في تعزيز السلم في أفريقيا والعالم.

وأكد الرئيس ماكي سال تقدير السنغال لما يقوم به مجلس الحكماء المسلمين من جهود من أجل تعزيز السلام والتعايش في أفريقيا، معربًا عن ترحيبه الكامل بالتعاون مع المجلس في تنفيذ المبادرات التي تخدم مستقبل القارة، وتعزيز السلم، ودعم دور المرأة، وتمكينها من الاضطلاع بدور مهم في مستقبل القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أنه سيوفر الدعم الكامل لإنجاح هذه المهام.

جاء ذلك لدى استقباله الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام في العاصمة السنغالية داكار، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون والمبادرات المشتركة بين مجلس حكماء المسلمين ودولة السنغال.

وأعرب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن تقديره البالغ لما لمسه من حسن الاستقبال ومستوى النقاش، مؤكدًا حرص المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، على تعزيز التعاون المشترك مع السنغال لدعم قضايا السلم والتعايش الإنساني في إفريقيا.

وأوضح عبدالسلام أن رسالة مجلس حكماء المسلمين هي تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وإبراز الصورة السمحة للدين الإسلامي، مؤكدًا أن السنغال نموذجً للسلم والتعايش داخل القارة السمراء، وهو ما دفع المجلس للتعاون مع السنغال في ظل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي لبناء عدد من المبادرات المشتركة لخدمة القارة السمراء، ودعم قضايا المسلمين في غرب أفريقيا، مشيدًا بجهود الرئيس ماكي سال والمبادرات التي يقوم بها من أجل نهضة بلاده ودعم قضايا السلام في القارة.

من جانبه، أعرب الرئيس السنغالي عن سعادته باستقبال الأمين العام لمجلس الحكماء المستشار محمد عبدالسلام وبزيارته إلى السنغال، مؤكدًا تقديره البالغ للجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر وتعزيز قيم السلام والأخوة وبيان الصورة الصحيحة للدين الإسلامي، وما يقدمه من دعم للسنغال في تدريب الأئمة واستضافة الطلاب السنغاليين للدراسة في الأزهر الشريف.

في نهاية اللقاء، أهدى الرئيس السنغالي ماكي سال للأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار عبدالسلام نسخة من كتابه "السنغال في القلب"، كما أهدى المستشار محمد عبدالسلام الرئيس السنغالي درع مجلس حكماء المسلمين، ونسخة من وثيقة الأخوة الإنسانية باللغة الفرنسية، وكذلك نسخة من كتابه "الإمام والبابا والطريق الصعب" الذي يحكي مراحل الإعداد لوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية.

المصدر: وام