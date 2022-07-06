تونس: استدعاء راشد الغنوشي للتحقيق بشبهة «تمويل إرهاب»

تونس (الاتحاد)

استدعى القضاء التونسي أمس، زعيم حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي للتحقيق معه بشبهة تمويل إرهاب وتبييض أموال.

وذكر راديو «موزاييك» التونسي أن «قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر استدعاء الغنوشي بصفته متّهما في القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية نماء تونس الخيرية».

وأضاف: «تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، إعلام الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الاٍرهاب».

يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات التونسية تجميد أرصدة 10 أشخاص من بينهم الغنوشي، وأفراد من عائلته ورئيس وزراء سابق وأفراد من عائلته، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.

وقالت الوكالة إن «قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجه مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بخصوص إذن قضائي صدر في الأول من يوليو يتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لـ10 أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة إجراءات قضية مفتوحة لديه». وقال إعلان رسمي وجهته لجنة التحاليل المالية إلى البنوك والديوان الوطني للبريد: إن «من ضمن الأشخاص المعنيين بالإجراء، راشد الغنوشي وابنه معاذ وصهره رفيق بن عبد السلام، وحمادي الجبالي رئيس حكومة أسبق، وابنتاه، إلى جانب أشخاص آخرين». وذكرت اللجنة في إشعارها أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بالتنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي الصادر عن قاضي التحقيق.