الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً للمساعدات إلى الصومال
الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً للمساعدات إلى الصومال
7 يوليو 2022 01:34

بروكسل (وكالات)

أطلق الاتحاد الأوروبي جسراً جوياً إنسانياً لإيصال إمدادات الطوارئ إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الصومال عن طريق البر، حيث تشير الحاجة إلى ما يقدر بنحو 50 إلى 70 رحلة.
وغادرت الرحلة الأولى، التي تحمل 6.5 طن من الإمدادات الغذائية والطبية العلاجية للشريك الإنساني للاتحاد الأوروبي منظمة «العمل ضد الجوع»، إلى منطقة إلباردي جنوب غرب الصومال، على أن تصل المزيد من الرحلات الجوية حتى 11 يوليو إلى مناطق بيدوا ولوق وواجد، مع إمدادات للشركاء في المجال الإنساني. وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن «الصومال يواجه خطراً متزايداً من المجاعة، وإن الجفاف التاريخي الذي أصاب القرن الأفريقي يؤدي إلى معاناة ونزوح هائلين. وقد خصص الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 800 ألف يورو لهذه العملية الخاصة، التي ستدعم تسليم الإمدادات الطبية والغذائية الممولة من الاتحاد الأوروبي خلال موسم الجفاف.

الاتحاد الأوروبي
الصومال
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©