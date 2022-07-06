الاتحاد الأوروبي يطلق جسراً جوياً للمساعدات إلى الصومال

بروكسل (وكالات)

أطلق الاتحاد الأوروبي جسراً جوياً إنسانياً لإيصال إمدادات الطوارئ إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في الصومال عن طريق البر، حيث تشير الحاجة إلى ما يقدر بنحو 50 إلى 70 رحلة.

وغادرت الرحلة الأولى، التي تحمل 6.5 طن من الإمدادات الغذائية والطبية العلاجية للشريك الإنساني للاتحاد الأوروبي منظمة «العمل ضد الجوع»، إلى منطقة إلباردي جنوب غرب الصومال، على أن تصل المزيد من الرحلات الجوية حتى 11 يوليو إلى مناطق بيدوا ولوق وواجد، مع إمدادات للشركاء في المجال الإنساني. وقال مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش: إن «الصومال يواجه خطراً متزايداً من المجاعة، وإن الجفاف التاريخي الذي أصاب القرن الأفريقي يؤدي إلى معاناة ونزوح هائلين. وقد خصص الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 800 ألف يورو لهذه العملية الخاصة، التي ستدعم تسليم الإمدادات الطبية والغذائية الممولة من الاتحاد الأوروبي خلال موسم الجفاف.