الرئيس اللبناني يعد بانتهاء ترسيم الحدود مع إسرائيل

وعد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بانتهاء مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية -مع إسرائيل- قريبا، وبأن الحل سوف يرضي الجميع.

جاءت تصريحات عون في حديث أدلى به لمحطة (أو تي في) المحلية مساء الأربعاء.

وقال الرئيس اللبناني "مسألة ترسيم الحدود، سننتهي قريباً إن شاء الله، ولم يعد هنا من مدة طويلة لإنهاء المسألة"، مؤكّداً أن الحلّ "لمصلحة الجميع، فإننا نرسم الحدود. وفي مثل هذا الأمر، يجب على الطرفين أن يكونا راضيين على الحلّ، وإلا تتحول المسألة إلى وضع يد لطرف على الآخر".

وأضاف "يمكنني القول إن المدة، التي تفصلنا عن الحلّ، باتت قصيرة، وأعتقد أننا أصبحنا على مشارف التفاهم مع الأميركيين الذين يتولون الوساطة بين لبنان وإسرائيل، ولكن لا أعلم الوقت المحدد لهذا الحل. إنما أعتقد أننا سنصل إلى حلّ يرضي الجميع"، مؤكّداً وجود أجواء إيجابية بهذا الخصوص "وإلا كنا أوقفنا التفاوض".

وعما إذا كانت هذه النتيجة بسبب الموقف الرسمي الموحد الذي خرج به لبنان في هذا الملف، قال عون "بالتأكيد، فقد وضعنا إطار التفاهم الذي نريده. وعلى هذا الأساس، يتم البحث مع الآخرين".

يذكر أن الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين كان قد زار بيروت في 13 يونيو الحالي والتقى كبار المسؤولين اللبنانيين، وسمع منهم ردا موحّداً في مسألة المفاوضات للترسيم يتمثل بالتمسك بالخط 23 وبحقل قانا كاملاً.

المصدر: د ب أ