الأمم المتحدة: نأمل في انتقال ديمقراطي للسلطة بقيادة مدنية في السودان

أسماء الحسيني (الخرطوم)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس، عن أمله في حصول انتقال للسلطة بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان. وأكد جوتيريس، في بيان منسوب للمتحدث باسمه، دعمه لـ«الدعوات بإجراء تحقيق مستقل في حوادث العنف التي يتعرض لها المتظاهرون المدنيون في السودان بما في ذلك من خلال آليات العدالة الانتقالية المناسبة»، معتبراً أن هذا الأمر يثير «قلقاً بالغاً». وأفاد بأنه أخذ علماً ببيان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق الركن عبدالفتاح البرهان بشأن انسحاب الجيش من المحادثات السياسية التي يسرتها الآلية الثلاثية للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية و«يونيتامس». وأعرب عن الأمل في أن يخلق هذا فرصة للسودانيين للتوصل إلى اتفاق يؤدي في نهاية المطاف إلى انتقال بقيادة مدنية نحو الديمقراطية في السودان. ويأتي بيان المتحدث الرسمي رداً على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك. وتابع جوتيريس «تشجع الآلية الثلاثية الحوار بين جميع أصحاب المصلحة للتوصل إلى اتفاق حول المضي قدما لاستعادة انتقال الديمقراطية بقيادة مدنية ونجدد دعواتنا المستمرة إلى السماح للأشخاص بالتظاهر السلمي».