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السيسي: 100 مليار جنيه تكلفة التحول للحكومة الذكية
السيسي: 100 مليار جنيه تكلفة التحول للحكومة الذكية
7 يوليو 2022 01:32

القاهرة (الاتحاد) 

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، الإطلاق الرسمي لمنصة مصر الرقمية بهدف رقمنة الخدمات الحكومية، مؤكداً أن تكلفة التحول الرقمي نحو الحكومة الذكية يُكلف بلاده ما يقرب من 100 مليار جنيه. 
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروعات مصر الرقمية، أن منصة مصر الرقمية تستهدف رقمنة 130 خدمة حكومية من زراعة وتعليم وصحة واستثمارات وتموين وغيرها، مشيرا إلى وجود استراتيجية كاملة للتحول الرقمي تتضمن التدريب والتأهيل والتعليم، وإنشاء جامعات وكليات متخصصة في الرقمنة، بالإضافة إلى ربط أكثر من 30 ألف مبنى حكومي رقميا. 
وأوضح السيسي أن ثقافة التعليم في مصر تحتاج إلى التطوير بمسؤولية من الحكومة والإعلام والأسر نفسها، مؤكداً أن الجامعات والكليات الخاصة بالرقمنة وتكنولوجيا المعلومات متوفرة وتحتاج إلى قناعة المجتمع، خاصة وأن فرص العمل متوفرة من خلال هذه التخصصات. 
وأشار إلى وجود وعي شعبي مصري بأهمية التعليم لكن هذا الوعي يحتاج إلى الاستهداف والتركيز على مجالات لها سوق عمل، مؤكدا أن البناء والتعمير وإيجاد مكان لمصر بين الأمم يتطلب الأفكار والصبر والتضحيات.

عبدالفتاح السيسي
مصر
الحكومة الذكية
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