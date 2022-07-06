جونسون يرفض دعوات من وزرائه للاستقالة

رفض رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الاستقالة من منصبه رغم دعوات وزراء في حكومته له للتنحي، على ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية الأربعاء.

التقى وفد وزاري جونسون في أعقاب عشرات الاستقالات من حكومته.

وتعهد جونسون بالبقاء والتركيز على "قضايا بغاية الأهمية تواجه البلاد".

وقالت الصحفية أنوشكا أستانا، على موقع تويتر، نقلا عن مصادر في مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن جونسون سيواجه أي اقتراع على الثقة لكنه سيستقيل إذا خسره.

وكان وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما مساء الثلاثاء. كما انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من عشرة.

المصدر: وكالات