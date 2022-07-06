الأمن اللبناني يحبط محاولات تهريب مهاجرين إلى إيطاليا

بيروت (وكالات)

أعلن الأمن اللبناني أمس، إحباط تهريب ثلاث عائلات سورية و9 شباب عبر البحر إلى إيطاليا، مشيرا إلى توقيف المتورطين في العملية.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالية بوساطة مراكب غير آمنة.

وأضافت أن معلومات توافرت حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا، وتم التوصل إلى تحديد هوية المتورطين بالتحضير للعملية وتوقيفهم وضبط المركب.

ووفق البيان، جرى تسليم العائلات السورية والشبان إلى الجهات المعنية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين الذين أودعوا المرجع المختص وتم حجز المركب بناء على إشارة القضاء.

يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.