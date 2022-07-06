الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمن اللبناني يحبط محاولات تهريب مهاجرين إلى إيطاليا
أرشيفية
7 يوليو 2022 01:37

بيروت (وكالات)

أعلن الأمن اللبناني أمس، إحباط تهريب ثلاث عائلات سورية و9 شباب عبر البحر إلى إيطاليا، مشيرا إلى توقيف المتورطين في العملية.
وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان إلى الدول الأوروبية عبر شواطئ لبنان الشمالية بوساطة مراكب غير آمنة.
وأضافت أن معلومات توافرت حول قيام مجهولين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر إلى إيطاليا، وتم التوصل إلى تحديد هوية المتورطين بالتحضير للعملية وتوقيفهم وضبط المركب.
ووفق البيان، جرى تسليم العائلات السورية والشبان إلى الجهات المعنية، واتخاذ المقتضى القانوني بحق الموقوفين الذين أودعوا المرجع المختص وتم حجز المركب بناء على إشارة القضاء.
يذكر أن القوى الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وتقوم بتوقيف المتورطين فيها الذين يروجون لها، لقاء تقاضيهم مبالغ مالية.

الأمن اللبناني
لبنان
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
إيطاليا
المهاجرين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©