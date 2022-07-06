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تركيا: تحييد 40 عنصراً من «الكردستاني» شمالي سوريا
آليات عسكرية تركية (أرشيفية)
7 يوليو 2022 01:31

أنقرة (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، تحييد 40 عنصرًا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا خلال يومين فقط.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته أمس، أنه «تم تحييد 40 إرهابيا في منطقتي غصن الزيتون ودرع الفرات شمالي سوريا، من خلال عملية ناجحة نفذتها القوات الخاصة على مدار اليومين الماضيين».
ودأبت القوات التركية من جيش وشرطة على ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وخارجها لا سيما شمالي العراق وسوريا، من خلال عمليات أمنية وعسكرية.
وتؤكد تركيا أن عملياتها ضد الحزب تأتي ردا على هجمات ينفذها الحزب داخل أراضيها بين الحين والآخر، مستهدفا عناصر الأمن والجيش. وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني مصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ووفقا للبيانات التركية، قتلت المنظمة نحو 40 ألف شخص خلال أنشطتها المستمرة منذ أكثر من 30 عاماً.

تركيا
حزب العمال الكردستاني
سوريا
وزارة الدفاع التركية
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