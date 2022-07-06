غرفة تنسيق مشتركة لمراقبة الهدنة الأممية في اليمن

عدن (الاتحاد)

أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن اتفاق الأطراف اليمنية على تثبيت الالتزام بالهدنة بمناسبة عيد الأضحى. وذكر المكتب ومقره الأردن في بيان أمس، أن ضباط الارتباط الممثلين للأطراف في لجنة التنسيق العسكري أعلنوا موافقتهم على تثبيت الهدنة الحالية من خلال تجديد التزامهم بوقف جميع العمليات العسكرية الهجومية البرية والجوية والبحرية داخل اليمن وخارجه وتجميد الأنشطة العسكرية في الميدان. ووفق البيان ناقش الممثلون العسكريون للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإرهابية وقيادة القوات المشتركة للتحالف خلال اجتماعهم الثالث تشكيل غرفة التنسيق المشترك التي سيتم تكليفها بخفض التصعيد على المستوى العملياتي وتم تعيين مجموعة عمل باشرت نقاشات فنية ومفصلة ومباشرة لتوحيد المقترحات في هذا الصدد. ونقل البيان عن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس جروندبرج في كلمته خلال اجتماع لجنة التنسيق العسكرية أن «مواصلة الجهود المشتركة للحد من القتال واستمرار اتخاذ تدابير ملموسة لتخفيف المعاناة في اليمن هو أمر بالغ الأهمية لعمل لجنة التنسيق العسكرية». وبحسب البيان نظم مكتب المبعوث الخاص جلسات معلومات ثنائية قبل الاجتماع بيوم حول سبل بناء القدرات للتعامل مع مخاطر المتفجرات والدفاع المدني لتقديم خدمات الطوارئ للسكان وتحسين ظروف المدنيين.