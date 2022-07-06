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تواصل إجلاء المدنيين من سلوفيانسك في شرق أوكرانيا
إجلاء مدنيين من سلوفيانسك
6 يوليو 2022 23:17

يواصل المدنيون، اليوم الأربعاء، إخلاء مدينة سلوفيانسك في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.
وتوغلت القوات الروسية مقتربة من المدينة.
وقال فاديم لياخ رئيس بلدية المدينة، في تسجيل مصور على موقع يوتيوب "عملية الإجلاء جارية. نخرج أشخاصا من المدينة كل يوم".
وأضاف أن "هناك حاليا 23 ألف شخص" في سلوفيانسك التي كان تضم قبل الأزمة الأوكرانية حوالي 110 آلاف نسمة بحسب السلطات.
وشدد رئيس البلدية على أن "البنية التحتية الأساسية لا تزال تعمل ولكن لا توجد شبكة مياه مركزية منذ شهر والتيار الكهربائي ينقطع عن المدينة باستمرار".
وأضاف أن "المدينة محصنة بشكل جيد".
وقال فيتالي، وهو سباك، إنه تم إجلاء زوجته وابنتهما الحامل في شهرها السادس من سلوفيانسك الأربعاء.
وصرح "أنا خائف على زوجتي"، موضحا "علينا المغادرة. لقد أرسلت زوجتي وليس لدي خيار آخر".

المصدر: آ ف ب
سلوفيانسك
أوكرانيا
إجلاء
المدنيون
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