العراق يواجه 4 أوبئة والخامس على الأبواب

أكدت وزارة الصحة العراقية، أنها تواجه أربعة أوبئة وتراقب احتمالية وصول الخامس المتمثل بمرض جدري القرود، موجهة تحذيراً شديداً للعراقيين بشأن داء الكلب. وأشارت الوزارة إلى تطور خطير بمرض الكوليرا وارتفاعاً غير مسبوق بإصابات الحمى النزفية في البلاد. وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن وزارة الصحة تواجه عدة أوبئة، منها كوفيد 19، لافتاً إلى أن "الموجة الخامسة تتصاعد بشكل خطير". وأضاف البدر، أن "من بين الأوبئة أيضاً انتشار الحمى النزفية"، مؤكداً أن "أعداد الحالات المسجلة بالحمى النزفية غير مسبوقة من تسعينيات القرن الماضي حتى الآن". وتابع: "إضافة إلى الكوليرا على الرغم من أن المرض متوطن، ولكنْ هنالك تطور خطير وحالات وفاة وإصابات متصاعدة، إضافة إلى داء الكلب وعلى الرغم من أنها محدودة إلا أنها تمثل تحد بحاجة إلى تثقيف وتوعية". ودعا البدر، كل شخص يتعرض إلى عضة كلب إلى "مراجعة أقرب مؤسسة صحية لأخذ المصل اللازم"، محذراً من أن "المصاب إذا تأخر وكان الكلب مصاباً بالسعار وظهرت الأعراض على الإنسان، فيكون المرض قاتلا بنسبة 100%، وهي رسالة يجب أن يعرفها الجميع وهي مراجعة أقرب مركز صحي قبل ظهور الأعراض لأنه بعد ظهور الأعراض لا يمكن للمراكز الصحية ان تعالجه". وأشار إلى أن "المرض الخامس لم يصل بعد إلى العراق وهو جدري القرود، ولكنه ظهر في لبنان، وهي قريبة من العراق"، لافتاً إلى أن "وزارة الصحة تتحسب احتمالية وصوله إلى العراق".

وطالب المتحدث باسم الوزارة، الجهات الحكومية وغير الحكومية بـ"إسناد وزارة الصحة لمواجهة هذه الأوبئة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "نشر التوعية الصحية".

المصدر: وكالات