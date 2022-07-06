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تحذير لأوروبا: موجة من «كورونا» أكثر حدة تجتاح القارة
أرشيفية
6 يوليو 2022 23:00

قالت منظمة الصحة العالمية، إن أوروبا في قلب موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد-19) مع اختلاط المزيد من الأشخاص في فعاليات كبيرة وخلال السفر.

 وقال مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية في إيجاز صحفي، اليوم الأربعاء: "نحن نرى موجة أكثر حدة من المرض تجتاح أوروبا مجددا.. وسنرى هذا يحدث في أماكن أخرى- نرى هذا بالفعل في جنوب شرق آسيا وفي منطقة شرق المتوسط كذلك"، وفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء.

وبشكل إجمالي، ارتفع عدد الإصابات بكوفيد بنسبة 30% على مستوى العالم في الأسبوعين الماضيين، حيث تسبب المتحوران "بي ايه. 4" و"بي ايه. 5" في زيادة الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت المنظمة أنها تتابع سلالة فرعية من المتحور "بي ايه 75.2" والتي تم اكتشافها في الهند.

المصدر: وكالات
كورونا
فيروس
أوروبا
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