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الائتلاف الحاكم في سلوفاكيا مهدد بالتفكك
إيجور ماتوفيتش، وزير المالية السلوفاكي المستقيل
6 يوليو 2022 22:17

أفاد تقرير إعلامي بأن الائتلاف المكون للحكومة في سلوفاكي مهدد بالتفكك بعدما ذكر أحد الأحزاب المشاركة  أنه سيلغي اتفاق الائتلاف.
وذكرت وكالة أنباء "تاسر" السلوفاكية أن حزب الحرية والتضامن الليبرالي قرر إلغاء اتفاق الائتلاف.
وطالب قادة الحزب بصياغة اتفاق جديد إلى جانب استقالة وزير المالية إيجور ماتوفيتش. وذكر الحزب أن وزراءه سوف يستقيلون إذا لم يتم الوفاء بهذه المطالب بحلول نهاية أغسطس المقبل.
ودعا رئيس الوزراء إدوارد هيجر الحزب الشريك في الائتلاف إلى عقد محادثات وأوضح أنه يعارض الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
وقال "إن سلوفاكيا تمر بأصعب أوقات في تاريخها، ليس هذا هو الوقت لإسقاط الحكومة".
ترجع الأزمة إلى خلاف بشأن حزمة مكافحة التضخم التي صاغها وزير المالية.

المصدر: د ب أ
سلوفاكيا
ائتلاف
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