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الأمم المتحدة تزف بشرى سارة بشأن الهدنة في اليمن
هانس جروندبرج
6 يوليو 2022 22:07

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين في لجنة التنسيق العسكرية المجتمعين بالعاصمة الأردنية عمّان اتفقوا على الالتزام بتثبيت الهدنة بمناسبة عيد الأضحى.

وأضاف مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج في بيان، أن الطرفين اتفقا في الجلسة على تشكيل غرفة التنسيق المشترك للتهدئة واحتواء أي تصعيد محتمل للعمليات القتالية في الوقت المناسب لضمان صمود الهدنة الإنسانية في البلاد.

وقال المبعوث الأممي "إن نجاح الهدنة يعتمد في النهاية على بناء الثقة، وهناك فرصة لمواصلة تعزيز الالتزام بالهدنة خلال فترة العيد".

ووافق الطرفان في مطلع يونيو على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة شهرين إضافيين بعد انتهاء هدنة سابقة بدأت في الثاني من أبريل.

المصدر: وكالات
هدنة
اليمن
الحوثي
الجيش اليمني
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