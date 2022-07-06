خبراء الصحة يجتمعون ثانياً لبحث «جدري القردة»

يلتئم خبراء جدري القردة في منظمة الصحة العالمية مجددا هذا الشهر لاتّخاذ قرار بشأن إن كان انتشار المرض بات يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وفق ما أعلن المدير العام للهيئة الأممية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وقال تيدروس إنه سيعقد اجتماعاً ثانياً للجنة الطوارئ المعنية بجدري القردة مع تأكيد أكثر من 6000 إصابة حالياً في 58 دولة.

وسُجّل ازدياد في الإصابات بجدري القردة منذ مطلع مايو خارج دول غرب ووسط أفريقيا حيث ينتشر المرض منذ زمن طويل.

وقال تيدروس في مؤتمر صحافي عقده من مقر منظمة الصحة في جنيف "ما زلت أشعر بالقلق حيال حجم وانتشار الفيروس".

وتابع "ما زال إجراء الفحوص يمثل تحدياص وهناك احتمال كبير بأن هناك عدداً كبيراً من الإصابات التي لم يتم اكتشافها.. تعد أوروبا حالياً بؤرة تفشي الفيروس إذ تسجّل فيها أكثر من 80 في المئة من حالات جدري القردة في العالم".