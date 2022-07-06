حكومة فرنسا تدعو المعارضة للتعاون لتجنب جمود سياسي

حثت إليزابيت بورن رئيسة وزراء فرنسا، اليوم الأربعاء، المعارضة على العمل معها في البرلمان لتجنب حدوث جمود سياسي.

وترأس بورن حكومة أقلية بعد أن خسرت الأطراف المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون الأغلبية المطلقة في البرلمان إثر الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في يونيو الماضي رغم أن ماكرون فاز بولاية ثانية في انتخابات الرئاسة في أبريل.

وقالت بورن، إن الأولوية القصوى لحكومة الأقلية التي ترأسها هي التصدي لأزمة أعباء المعيشة.في غياب تحالفات مع الأحزاب الأخرى، تواجه بورن الآن احتمال إجراء مفاوضات بشأن جميع مشروعات القوانين التي ستقدمها إلى البرلمان.

وقالت بورن، في خطاب مهم بشأن سياسات حكومتها ألقته أمام النواب "الاضطراب وعدم الاستقرار ليسا اختيارين مطروحين".

وأضافت رئيس الوزراء، البالغ عمرها 61 عاماً "يطلب منا الفرنسيون أن نتحدث أكثر إلى بعضنا بعضاً، وأن نتحدث إلى بعضنا بعضاً بشكل أفضل، وأن نبني معاً".

واختارت عدم إجراء اقتراع بالثقة في حكومتها ينطوي على مخاطرة بعد إلقاء بيانها السياسي.

وقالت إن خطوات تحسين الوضع بالنسبة لغلاء المعيشة ستشمل زيادة أجور التقاعد وزيادة تعريفات سيارات الأجرة ومد أجل العمل بالقيود المفروضة على زيادة أسعار الغاز والكهرباء، وإن الحكومة تتجه لطرح تلك الإجراءات في مشروع قانون في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

تشمل الأولويات الأخرى نشر المزيد من قوات الشرطة في الشوارع وتعميق التكامل مع الاتحاد الأوروبي ومعالجة تغير المناخ.

المصدر: وكالات