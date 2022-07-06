الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
ساحل العاج تكشف «مفاجأة» بشأن رئيس بوركينا فاسو السابق
بليز كومباوري
6 يوليو 2022 21:36

قالت حكومة ساحل العاج، اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو السابق، بليز كومباوري، سيعود من منفاه في ساحل العاج المجاورة للمشاركة في عملية مصالحة سياسية ببلاده.
واجتمع زعيم المجلس العسكري بول هنري داميبا الأسبوع الماضي مع رئيسين سابقين آخرين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في إطار الجهود المبذولة لبدء عملية مصالحة.
وقال أمادو كوليبالي، المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع داميبا على عودة كومباوري، الموجود في ساحل العاج منذ الإطاحة به عام 2014، للمشاركة في عملية المصالحة.
وفي واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، قال ليونيل بيلجو، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن من المتوقع أن يعود كومباوري بنهاية الأسبوع.

المصدر: وكالات
ساحل العاج
بوركينا فاسو
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©