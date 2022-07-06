ساحل العاج تكشف «مفاجأة» بشأن رئيس بوركينا فاسو السابق

قالت حكومة ساحل العاج، اليوم الأربعاء، إن رئيس بوركينا فاسو السابق، بليز كومباوري، سيعود من منفاه في ساحل العاج المجاورة للمشاركة في عملية مصالحة سياسية ببلاده.

واجتمع زعيم المجلس العسكري بول هنري داميبا الأسبوع الماضي مع رئيسين سابقين آخرين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا في إطار الجهود المبذولة لبدء عملية مصالحة.

وقال أمادو كوليبالي، المتحدث باسم حكومة ساحل العاج، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق مع داميبا على عودة كومباوري، الموجود في ساحل العاج منذ الإطاحة به عام 2014، للمشاركة في عملية المصالحة.

وفي واجادوجو، عاصمة بوركينا فاسو، قال ليونيل بيلجو، المتحدث باسم المجلس العسكري، إن من المتوقع أن يعود كومباوري بنهاية الأسبوع.