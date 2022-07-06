اليونان تعلن جاهزية خط أنابيب الغاز مع بلغاريا للتشغيل

قال وزير الطاقة اليوناني روستاس سكريكاس، اليوم الأربعاء، إن خط الغاز الطبيعي الجديد من اليونان إلى بلغاريا أصبح جاهزاً للتشغيل اعتباراً من يوم الجمعة المقبل، ويستطيع نقل ما يصل إلى ملياري متر مكعب سنوياً إلى الدولة المجاورة.

ساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل مشروع خط الأنابيب بين اليونان وبلغاريا.

وفي ضوء نقص إمدادات الطاقة في أوروبا نتيجة الهجوم الروسي لأوكرانيا والعقوبات الأوروبية على موسكو، تم تكثيف العمل في خط الأنابيب الجديد للانتهاء منه في أقرب وقت.

يحظى الخط بأهمية كبيرة بالنسبة لبلغاريا بعد قرار روسيا وقف تصدير الغاز الطبيعي إليها منذ نهاية أبريل الماضي. ومنذ ذلك الوقت تغطي اليونان حوالي 80% من احتياجات بلغاريا من خلال خطوط أنابيب أصغر حجماً، بحسب وزير الطاقة اليوناني.

وإلى جانب الخط الجديد، تقوم أثينا وصوفيا ببناء محطة عائمة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ميناء ألكسندروبولويس اليوناني. ومن هناك سيتم ضخ الغاز الطبيعي المسال بعد تحويله إلى غاز إلى بلغاريا اعتباراً من 2023. ومن المتوقع أن توفر المحطة حوالي 5.5 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً. وسيتم نقل الغاز من الميناء اليوناني إلى وسط أوروبا عبر خط الأنابيب الجديد الذي يمر بأراضي بلغاريا.