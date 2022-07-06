ألمانيا ترسل شحنات أسلحة أخرى إلى أوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأربعاء، إرسال شحنات أسلحة أخرى إلى أوكرانيا في إطار عملية تبادل الأسلحة الوشيكة التي يُطْلَق عليها «التبادل الدائري».

وخلال استجواب الحكومة في البرلمان، قال شولتس إن الحكومة الألمانية «قامت بتحديد هذه الاتفاقات مع العديد من الدول الأخرى بدرجة جعلتها ترتبط بعملية تسليم وشيكة»، لكنه لم يذكر تفاصيل.

يعني التبادل الدائري أن يقوم أعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» من الدول الواقعة شرقي أوروبا بتوريد أسلحة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا على أن تحصل هذه الدول في المقابل على أسلحة من ألمانيا لتعويضها عن الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا.

ترجع فكرة هذه العملية إلى أن استخدام الأسلحة السوفيتية الصنع أسهل بالنسبة للجنود الأوكرانيين من استخدام المعدات الغربية التي تعتبر جديدة بالنسبة لهم.

كانت الحكومة الألمانية أجرت محادثات بخصوص عملية التبادل الدائري مع دول مثل التشيك واليونان وبولندا وسلوفينيا.

وأضاف شولتس «استثمرنا الكثير جداً من الجهد حتى يحدث هذا»، لافتاً إلى أن التنفيذ سيحدث في الأسابيع المقبلة.

ولم يعلق شولتس على مطالبة للمعارضة بتوريد مركبات نقل ومشاة قتالية بشكل مباشر من ألمانيا إلى أوكرانيا. وأكد أن ألمانيا لن تورد إلا ما يورده الحلفاء. وقال «هذا قرار قيادة اتخذناه معاً ومفاده أننا لن نتخذ مسارات منفردة».

المصدر: د ب أ