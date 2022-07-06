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أوكرانيا تعلن صد تقدم قوات روسية في دونيتسك
آثار قصف في دونيتسك
6 يوليو 2022 20:53

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية أحبطت حتى الآن محاولة روسية للتقدم إلى شمال منطقة دونيتسك.
وسيطرت على منطقة لوجانسك المجاورة دونيتسك يوم الأحد ببسط السيطرة على مدينة ليسيتشانسك.
تشكل دونيتسك ولوجانسك معا منطقة دونباس، وهي الجزء الشرقي من أوكرانيا.
وتحدث مسؤولون أوكرانيون عن قتال عنيف مع محاولة قوات روسية التوغل في دونيتسك من لوجانسك وباتجاه سلوفيانسك.
وقال سيرهي جايداي حاكم لوجانسك للتلفزيون الأوكراني "نحن نحبط (التقدم) عند حدود (لوجانسك/دونيتسك)".
وأضاف أن قوات روسية تحاول عبور نهر "سيفرسكي دونيتس" وأن منطقتين صغيرتين داخل حدود لوجانسك شهدتا قتالا عنيفا.
وقال جايداي، في إفادة مصورة "منطقة لوجانسك تقاتل حتى الآن. تم الاستيلاء على كل الأراضي تقريبا، لكن القتال مستمر في منطقتين".
وقال فاديم لياخ رئيس بلدية سلوفيانسك في إفادة مصورة إن "الوضع متوتر".
في الأثناء، يواصل المدنيون، اليوم الأربعاء، إخلاء مدينة سلوفيانسك.

المصدر: وكالات
دونتسك
أوكرانيا
دونباس
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