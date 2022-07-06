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بعد «موجة الاستقالات».. آخر ما قاله جونسون
جونسون
6 يوليو 2022 20:44

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لن يستقيل، وإن آخر ما تحتاج إليه البلاد هو إجراء انتخابات.

وقال أمام لجنة برلمانية عندما طُلب منه تأكيد أنه لن يسعى للدعوة إلى انتخابات بدلاً من الاستقالة إذا خسر تصويتا بالثقة "لن أستقيل وآخر شيء تحتاج إليه هذه الدولة بصراحة هو إجراء انتخابات".

ويتوقع بأن يبلغ كبار الوزراء البريطانيين رئيس الحكومة بوريس جونسون الأربعاء بأن عليه التنحي عن منصبه، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية بريطانية، بعد موجة استقالات من حكومته.
وينتظر وفد عودته من جلسة استجواب أمام لجنة برلمانية تستمر لساعتين لإبلاغه بأن الوقت حان لاستقالته، وفق ما أفادت شبكات من بينها "بي بي سي" و"سكاي نيوز" دون أن تأتي على ذكر مصادرها.

ويبدو أن قبضة رئيس الوزراء البالغ 58 عاما على السلطة تتراخى منذ ليل الثلاثاء بعدما استقال ريشي سوناك من منصب وزير المال وساجد جاويد من منصب وزير الصحة بفارق عشر دقائق.

وكان وزيراً الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما مساء الثلاثاء. كما انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من عشرة. 

المصدر: وكالات
بريطانيا
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