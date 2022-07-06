فرنسا تعتزم تأميم شركة الكهرباء الوطنية بنسبة 100%

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء في خطابها حول السياسة العامة أن فرنسا تريد إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بنسبة 100%.

وقالت أمام الجمعية الوطنية "أؤكد لكم اليوم نية الدولة في امتلاك 100% من رأسمال شركة كهرباء فرنسا. هذا التطور سيمكن المؤسسة من تعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريع طموحة وضرورية لمستقبلنا المتعلق بالطاقة في أسرع وقت ممكن".

تمتلك الدولة الفرنسية اليوم ما يقارب 84 % من مؤسسة الكهرباء ويملك الموظفون 1 % والمساهمون المؤسسون وأفراد 15%. المجموعة المثقلة بالديون تواجه أعباء مالية كبرى، كما أنها تواجه تحدياً من الحكومة الفرنسية لإطلاق برنامج جديد للمفاعلات النووية.

قالت بورن الأربعاء "إن تحول الطاقة يمر عبر الطاقة النووية" مؤكدة على الموقف الذي تبناه الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الشتاء.

ارتفع سهم شركة كهرباء فرنسا في بورصة باريس الأربعاء بعد إعلان بورن.

عند قرابة الساعة 15,45 زاد السهم بنسبة 5,56% إلى 8,28 يورو، في سوق سجل ارتفاعا ب1,86%. قبل الخطاب انخفض سعر السهم بشكل حاد بنسبة 5%.