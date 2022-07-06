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"الصحة العالمية" تعلن حصيلة جدرى القردة في 58 دولة
عينات لفحوص جدري القردة
6 يوليو 2022 20:12

قالت منظمة الصحة العالمية إنهأ أبلغت بتسجيل أكثر من ستة آلاف إصابة بمرض جدري القردة في 58 دولة في التفشي الحالي للمرض.
وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف، إن المنظمة ستعقد اجتماعا جديدا للجنة التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى درجات التأهب في منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 يوليو الجاري أو قبل ذلك التاريخ.
وفي اجتماعها السابق في 27 يونيو الماضي، قررت اللجنة أن التفشي لم يرق بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من البلدان الأفريقية حيث ينتشر المرض عادة وكذلك في دول أخرى حول العالم.
وقال تيدروس "ما زلت أشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن نقص الاختبارات يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها.
وأضاف أن حوالي 80 بالمئة من الحالات سجلت في أوروبا.
وجدري القردة مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا، وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل مايو الماضي.
وبلغ معدل الوفيات في حالات التفشي السابقة للسلالة المنتشرة حاليا حوالي واحد بالمئة.

المصدر: وكالات
جدري القرود
منظمة الصحة العالمية
تفشي
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