تحذير من «كارثة تلوح في الأفق» جراء الجوع في العالم

قالت وكالات الأمم المتحدة إن مستويات الجوع في العالم زادت مرة أخرى العام الماضي بعد ارتفاعها في عام 2020 بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية في إصدار عام 2022 من تقرير الأمم المتحدة للأمن الغذائي والتغذية، إن ما يصل إلى 828 مليون شخص، أي نحو 10 بالمئة من سكان العالم، تأثروا بالجوع العام الماضي، بزيادة قدرها 46 مليون نسمة عن عام 2020، ونحو 150 مليون شخص عن عام 2019.

وظلت مستويات الجوع في العالم دون تغيير نسبيا بين عامي 2015 و2019.

وقال ديفيد بيسلي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي «هناك خطر حقيقي من أن ترتفع هذه الأرقام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة»، مضيفا أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والأسمدة يهدد بدفع البلدان إلى المجاعة.

وأوضح «النتيجة ستكون زعزعة الاستقرار العالمي والمجاعة والهجرة الجماعية على نطاق غير مسبوق. علينا أن نتحرك الآن لتجنب هذه الكارثة التي تلوح في الأفق».

وروسيا وأوكرانيا هما ثالث ورابع أكبر دولتين مصدرتين للحبوب في العالم على التوالي، في حين أن روسيا هي أيضا مصدر رئيس للوقود والأسمدة.

وأدت الأزمة الأوكرانية إلى توقف صادرات البلدين من الحبوب، وأسهمت في ارتفاع أسعار الغذاء العالمية إلى مستويات قياسية.

المصدر: رويترز