العثور على مزيد من أشلاء ضحايا الانهيار الجليدي في إيطاليا

عثر عمال الإنقاذ في جبال دولوميت في شمالي إيطاليا على المزيد من أشلاء المتسلقين المدفونين تحت الجليد، يعتقد أنهم متنزهون من نفس فريق الحبال الذين جرفهم انهيار من الصخور والجليد والثلج يوم الأحد، وفقا لما أعلنته سلطات مقاطعة ترينتو اليوم الأربعاء.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مزيد من التفاصيل.وقتل ما لا يقل عن سبعة أشخاص في انهيار جليدي وأصيب ثمانية آخرون.

ولا تزال السلطات تبحث عن خمسة إيطاليين. ولم يتضح حتى ما إذا كانت الرفات تخصهم أم لا.

وبحلول يوم غد الخميس من المقرر أن يعود رجال الإطفاء وضباط الشرطة ورجال الإنقاذ في الجبال برفقة كلاب البحث، إلى المنطقة الواقعة على الجبل، والتي تعرف باسم مارمولادا.

وواصلت قوات الطوارئ اليوم الأربعاء في البداية عمليات البحث باستخدام طائرات بدون طيار فقط، والتي تحلق فوق المنطقة خشية حدوث انهيار جليدي مرة أخرى.

كما نصب الخبراء ثلاثة أجهزة مراقبة لاكتشاف تحركات الكتل الجليدية.

وكان من المقرر أن يتأكدوا من سلامة أعمال الإنقاذ في المنطقة الجبلية التي أغلقت أبوابها حالياً من أجل عمليات البحث.