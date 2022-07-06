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مسؤول روسي كبير يحذر من «عبث يعرض البشرية للخطر»
صواريخ روسية متطورة
6 يوليو 2022 19:36

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأربعاء، إن محاولات معاقبة قوة نووية مثل روسيا على قد تعرض البشرية للخطر.
وقال ميدفيديف، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن محاولات استخدام المحاكم أو الهيئات القضائية ضد روسيا ستكون عقيمة وتهدد بحدوث دمار عالمي.
وأضاف ميدفيديف، على تطبيق تلغرام «فكرة معاقبة دولة لديها واحدة من أكبر الإمكانات النووية فكرة سخيفة. ومن المحتمل أن تشكل تهديداً لوجود البشرية».
وتسيطر روسيا والولايات المتحدة على نحو 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم، إذ تملك كل منهما نحو أربعة آلاف رأس حربي في مخزوناتهما العسكرية، وفقاً لاتحاد العلماء الأميركيين.
تولى ميدفيديف رئاسة روسيا من 2008 إلى 2012.
وشهدت العلاقات بين روسيا والغرب تقلبات منذ الأزمة الأوكرانية الحالية.

المصدر: رويترز
روسيا
ديمتري ميدفيديف
الدول الغربية
تهديد
سلاح نووي
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