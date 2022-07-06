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شولتس يدعو إلى تحسين ظروف العمل لمواجهة المشاكل الكبيرة في المطارات
شولتس يدعو إلى تحسين ظروف العمل لمواجهة المشاكل الكبيرة في المطارات
6 يوليو 2022 18:18

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى تحسين ظروف العمل لمواجهة المشاكل الكبيرة في المطارات الألمانية والناجمة عن نقل العمالة.وفي إشارة إلى تخفيض عدد العاملين في قطاع الطيران إبان أزمة كورونا، قال شولتس في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن أحد أسباب الصعوبات يتمثل في «إبعاد عدد زائد عن الحد (من العاملين)».
وأضاف شولتس أن ظروف العمل لا تتسم بهذا القدر من الجاذبية الذي يعمل على إعادة هؤلاء العاملين الذين بحثوا عن شيء جديد.
وأوضح شولتس أن تدابير الحكومة الألمانية لمواجهة هذه الأزمة لا تشمل فقط السماح لشركات القطاع باستقدام عمالة من الخارج وتعيينهم بأجور تخضع للوائح الأجور «لكنها تشمل أيضاً خلق ظروف عمل أحسن في هذا القطاع».
كان نقص العمالة في المطارات، ومنها نقص العاملين في مناولة الأمتعة أدى إلى أوضاع فوضوية في المطارات ووجود طوابير انتظار طويلة.
وكانت مطارات وشركات طيران وشركات خدمات خفضت من أطقم العمالة إبان أزمة «كورونا»، ومن ثم فقدت كوادر فنية متخصصة بحثت بدورها عن عمل في قطاعات أخرى.
ومن جانبها، تعهدت الحكومة الألمانية من أجل المساعدة بسن لوائح سريعة حتى تسهل على الشركات المشغلة للمطارات بصورة مؤقتة استقدام عمالة، ولاسيما من تركيا بشروط محددة لمنع الإغراق الاجتماعي (المقصود به ممارسة يقوم بها أصحاب الأعمال لاستخدام عمالة بمقابل أرخص مما هو معتاد.

 

 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
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