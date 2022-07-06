استقالة جماعية في حكومة بريطانيا.. وجونسون متمسك بمنصبه

قدم خمسة أعضاء آخرين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، استقالتهم الجماعية من مناصبهم. وكان وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك أعلنا بفارق دقائق استقالتيهما مساء الثلاثاء. كما انسحب أعضاء آخرون في مناصب أدنى من الحكومة، بينهم ثلاثة برتبة سكرتير دولة الأربعاء، مما يرفع العدد الإجمالي للمستقيلين إلى أكثر من عشرة. من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، أنه مصمم على البقاء في منصبه على رأس الحكومة على الرغم من هذه الاستقالات. وقال رئيس الحكومة "سنواصل تنفيذ التفويض الموكل إلينا" وذلك خلال جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني التي هتف خلالها النواب "وداعا بوريس" في نهاية خطابه. وأضاف رئيس الوزراء أن "مهمة رئيس الوزراء في ظروف صعبة عندما يُمنح تفويضا هائلا، هي الاستمرار وهذا ما سأفعله". من جهته، قال توم لاركين الصحفي في قناة سكاي التلفزيونية الإخبارية على تويتر نقلا عن عضو في البرلمان قوله إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد يواجه تصويتا على الثقة الليلة. وأضاف نقلا عن عضو البرلمان الذي هو أيضا عضو في لجنة 1922 المعنية بتنظيم عمليات التصويت تلك أن قواعد اللجنة، التي تمنح جونسون حاليا حصانة من مواجهة تصويت على الثقة حتى العام المقبل، من المرجح أن تتغير اليوم.

المصدر: وكالات