الأمطار تودي بحياة 77 شخصاً في باكستان

قالت السلطات الباكستانية، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 77 شخصاً لقوا حتفهم بسبب حوادث متعلقة بالأمطار، حيث سببت الأمطار الموسمية الغزيرة أضراراً بالغة في أنحاء البلاد.

وقالت وزير التغير المناخي شيري رحمان لوسائل الإعلام اليوم: «ما لا يقل عن 77 شخصاً، بينهم أطفال، فقدوا أرواحهم خلال موسم الأمطار الموسمية الذي بدأ في 14 يونيو الماضي».

وأضافت: «الأمطار في باكستان أعلى بنسبة 87% عن المتوسط».

وأوضحت أن إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد كان الأكثر تضرراً من الأمطار الغزيرة، حيث لقي 39 شخصا حتفهم».

ولقي أكثر من 12 شخصاً حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار بالإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال يونس عزيز مينجال، المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث، إن أغلبية حالات الوفاة وقعت في عاصمة الإقليم كويتا بسبب الفيضانات.

وأضاف أن الأمطار ألحقت أضراراً بأكثر من 300 منزل.