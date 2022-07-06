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لافروف يعتزم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من مجموعة العشرين في إندونيسيا
لافروف يعتزم عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من مجموعة العشرين في إندونيسيا
6 يوليو 2022 17:19

 يعتزم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إجراء محادثات ثنائية مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال اجتماع في بالي، بإندونيسيا.
وقال لافروف لوكالة الأنباء الروسية «تاس» اليوم الأربعاء خلال زيارة لفيتنام: «سوف تكون هناك سلسلة من الاجتماعات»، دون أن يحدد الدول التي سوف يجري معها محادثات.
ويبدأ غدا الخميس اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في بالي.
ورفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بالفعل لقاء لافروف. وانتقد الكثير من السياسيين مشاركة لافروف في الاجتماع، على خلفية الهجوم الروسي الجاري على أوكرانيا. وقال لافروف في فيتنام إنه لم يسمع عن أي محاولات لمنع مشاركته، وأضاف «إذا كانت مثل تلك المحاولات قد حدثت، فإن الحكومة الإندونيسية لم تبد ردا عليها».
يشار إلى أن مشاركة لافروف في الاجتماع غدا تعد جس نبض للمشاعر تجاه مشاركة محتملة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنفسه في قمة المجموعة المقررة في بالي في وقت لاحق العام الجاري.
وهددت العديد من دول مجموعة العشرين بالانسحاب من القمة حال حضور بوتين شخصيا، وقد يشارك عبر رابط فيديو.
ويقوم بوتين حاليا بجولة آسيوية لتعزيز الدعم لبلاده في خضم العزلة السياسية التي تواجهها جراء حرب أوكرانيا.
ومجموعة العشرين هي منتدى حكومي دولي يتألف من أكبر 20 اقتصاداً في العالم.
وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين ومن المقرر أن تستضيف قمة رؤساء حكومات مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر.

 

المصدر: د ب أ
لافروف
روسيا
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