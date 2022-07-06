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موسم الحج الأكبر منذ «كورونا» ينطلق اليوم
موسم الحج الأكبر منذ «كورونا» ينطلق اليوم
6 يوليو 2022 16:06

تنطلق رسميا، اليوم الأربعاء، أكبر مناسك للحج منذ تفشي جائحة كوفيد-19، إذ يؤدي مئات الآلاف من المصلين "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة قبل يوم التروية الذي يصادف غدا الخميس، قبيل يوم عرفة «الحج الأكبر» والذي يحل هذا العام بعد غد الجمعة.

وأكمل قطار المشاعر جاهزيته لنقل الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات طوال أيام الحج من خلال 9 محطات.

وتستهدف محاور الخدمات المقدمة للحجيج البعد الأمني والصحي والتنظيمي، فضلًا عن خطط استباقية محكمة لمواجهة أي طارئ.

الحج الأكبر منذ «كورونا»
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وتتميز الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، والتناغم والتنسيق التام بين جميع الجهات المشاركة في موسم الحج لهذا العام.

وسمحت السلطات السعودية لمليون مسلم هذا العام، بينهم 850 ألفا أتوا من الخارج و 150 ألفا من داخل المملكة، وفق شروط خاصة، بأداء فريضة الحج بعد عامين من تقليص الأعداد بشكل كبير بسبب وباء كورونا المستجد.

المصدر: وكالات
الحج
مكة المكرمة
السعودية
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