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نجاة موكب يتقدم الرئيس النيجيري من كمين
الرئيس النيجري محمد بخاري
6 يوليو 2022 15:20

قال متحدث باسم الرئاسة النيجيرية في بيان إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً لموكب يتقدم الرئيس النيجري محمد بخاري يوم الثلاثاء في ولاية كاتسينا بشمال البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين.

ولم يكن بخاري في موكب السيارات التي كانت تحمل فريقاً يسبق الرئيس من الحراس ومسؤولي المراسم والإعلام في طريقها إلى بلدة دورا مسقط رأس بخاري بالقرب من الحدود مع النيجر، وذلك للاستعداد لعطلة عيد الأضحى.

وأفاد البيان: «فتح المهاجمون النار على الموكب، لكن رجال الجيش والشرطة والأمن المرافقين للموكب صدوا الهجوم».

ويلقي الهجوم الضوء على التحديات الأمنية الراهنة التي تواجهها الدولة، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعج بالعصابات المسلحة.

المصدر: وكالات
مسلحون
نيجيريا
نيجريا
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