التشيك تحث النواب الأوروبيين على دعم الاستثمار في الطاقة النووية والغاز

حث رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا النواب الأوروبيين على دعم تصنيفات التمويل الخضراء للاستثمارات في الغاز والطاقة النووية.

وطالب في خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج في فرنسا، اليوم الأربعاء، النواب «بعدم رفض هذه التسوية التي تم التفاوض بشأنها بدقة».

وقال إنه بالنسبة لبعض الدول الأوروبية، فإن قطاع الغاز والطاقة النووية «سوف يكونان السبيل الوحيد» للوصول للأهداف الجمعية للاتحاد الأوروبي للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف:«إذا أردنا أن نلبي هذه الأهداف المناخية، فسوف يتعين علينا أن نتمكن من تمويلها».