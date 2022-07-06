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السودان.. البرهان يعفي أعضاء المجلس من المدنيين
السودان.. البرهان يعفي أعضاء المجلس من المدنيين
6 يوليو 2022 14:22
أفاد بيان صدر عن مجلس السيادة الانتقالي في السودان بأن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر، اليوم الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بإعفاء أعضاء المجلس المدنيين من مناصبهم.
وكان البرهان أعلن يوم الاثنين أن القوات المسلحة قررت الانسحاب من المفاوضات السياسية الجارية حالياً، وحث الأحزاب والقوى السياسية والثورية على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لاستكمال المرحلة الانتقالية.
المصدر: وكالات
عبدالفتاح البرهان
الجيش السوداني
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