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انتشار جديد لكوفيد وفرض الإغلاق على ملايين السكان في الصين
منذ أكثر من عام.. الصين تسجل أول حالتي وفاة بـ «كوفيد-19»
6 يوليو 2022 14:49

فرض حجر صحي على ملايين السكان في الصين الأربعاء بسبب عودة انتشار وباء كوفيد الذي أثار مخاوف خصوصا في شنغهاي من عودة القيود بعد شهر من إنهاء عزل طويل ومرهق.

وتحدثت وزارة الصحة الصينية عن نحو 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى البلاد الأربعاء. 
والمنطقة الرئيسية المتضررة هي مقاطعة آنهوي (شرق) حيث يخضع 1,7 مليون شخص في مقاطعتين ريفيتين حالياً للحجر.

لكن منذ الأحد، تسجل شنغهاي إصابات حيث فرض إجراء فحوص لكشف الإصابات في معظم المناطق.

على بعد حوالي 1400 كيلومتر، أعادت مدينة شيان الكبيرة (شمال) من جانبها فرض "تدابير مراقبة مؤقتة" بعد رصد بؤرة لمتحورة أوميكرون، حسب السلطات الصحية المحلية.

خضعت هذه المدينة التاريخية التي تضم 13 مليون نسمة لإغلاق استمر شهرا واحدا في نهاية العام الماضي. وقد فرضت المراقبة فيها منذ السبت بعد تسجيل 29 إصابة معظمها بين عمال لإعادة تدوير النفايات. 

 

وتطبق الصين استراتيجية "صفر كوفيد" في مواجهة الوباء. وتقضي هذه السياسة الصحية بإجراء فحوص مكثفة وفرض حجر صحي إلزامي في حال أثبتت الفحوص وجود إصابات وعزل المصابين.

 

المصدر: وكالات
كورونا
كوفيد 19
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