بريطانيا.. إلغاء 800 رحلة جوية وسط نقص الطواقم

أعلنت شرطة الخطوط الجوية البريطانية "بريتيش إيروايز" إلغاء ما يقدر بـ 800 رحلة إضافية من جدول رحلاتها الصيفي، فيما تسعى الشركة لتقليل حالات الإلغاء في اللحظة الأخيرة في ظل استمرار النقص في الطواقم والطوابير الطويلة في المطارات، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء. وتعنى الإلغاءات، إلى جانب إلغاء نحو 8000 رحلة حسبما أعلن في مايو الماضي ، أن وحدة "آي إيه جي إس إيه" خفضت جدول رحلاتها بنسبة 11 % حتى أكتوبر. وتعقب هذه الخطوة قرار المملكة المتحدة بإلغاء القواعد التي تتطلب من الخطوط الجوية استخدام مواقع الهبوط والإقلاع أو فقدانها في الموسم التالي. وقال متحدث باسم "بريتيش إيروايز" عبر البريد الإلكتروني: "في ظل استمرار مواجهة صناعة الطيران بأكلمها أصعب فترة في تاريخها، بات من الضروري للأسف أن يتم اتخاذ المزيد من التخفيض في الرحلات". وأضاف: "نتواصل مع العملاء للاعتذار وإتاحة إعادة الحجز أو رد ثمن الرحلات بالكامل ".

المصدر: وكالات