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"الحمى القلاعية" تلقي بظلاله على عيد الأضحى في إندونيسيا
"الحمى القلاعية" تلقي بظلاله على عيد الأضحى في إندونيسيا
6 يوليو 2022 08:47

يلقي مرض الحمى القلاعية بظلاله على عيد الأضحى في إندونيسيا هذا العام، حيث يتحسر تجار الماشية على انخفاض المبيعات.
وفي الفترة التي تسبق العيد، تظهر عادة حظائر مؤقتة لإيواء الأبقار والماعز في الطرق المزدحمة في العاصمة الإندونيسية وفي أرجاء البلاد.
لكن انتشار مرض الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي معد يؤثر على الماشية والأغنام والماعز، أدى هذا العام إلى تراجع المبيعات بشكل كبير.

وأطلقت إندونيسيا برنامجا لتطعيم الماشية على مستوى البلاد في محاولة للحد من تفشي المرض الذي بدأ في مايو.
وأُصيب أكثر من 317 ألف حيوان في 21 مقاطعة إندونيسية، معظمها في أكثر جزر جاوة وسومطرة اكتظاظا بالسكان، حيث أعدمت السلطات أكثر من 3400 حيوان، وفقا لبيانات حكومية.
وفي حين أن المرض يمكن أن يكون مميتا للحيوانات، فإنه لا يعتبر بشكل عام تهديدا لصحة الإنسان.

المصدر: وكالات
الحمى القلاعية
إندونيسيا
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