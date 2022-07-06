ستولتنبرج: انضمام السويد وفنلندا هو "الأسرع" في تاريخ الحلف

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، إن انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف هو "الأسرع" في تاريخ الحلف وسيستغرق شهورا، وليس سنوات لإكماله. وأضاف ستولتنبرج في تصريحات ليورونيوز: "أنا حريص جدا فيما يتعلق بالتنبؤ أو الوعد بأي شيء حول البرلمانات. لكن في المرة الأخيرة، استغرق الأمر ما يقرب من عام وأعرب العديد من الحلفاء عن قدرتهم على محاولة القيام بذلك بشكل أسرع هذه المرة". وتابع: "لذلك نأمل أن نتحدث على الأرجح عن أشهر. هناك إرادة سياسية قوية للتصديق في مختلف الدول الحليفة". وقطعت السويد وفنلندا خطوة مهمة نحو الانضمام لعضوية الناتو الثلاثاء، بعدما وقعت الدول الأعضاء الـ30 على بروتوكولات الانضمام اللازمة لدعوة الدولتين للانضمام للحلف. ومازال يتعين أن تصدق كل دولة عضو بالناتو على دعوة الانضمام بموافقة تشريعية على بروتوكولات الانضمام، وهى عملية من مهام برلمانات الدول، ومن المتوقع أن تستغرق من ستة إلى ثمانية أشهر.

المصدر: آ ف ب